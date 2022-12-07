В России впервые пройдет Кубок президента ОАЭ по конкуру

В Подмосковье пройдет первый в России Кубок президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по конкуру. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Соревнования пройдут с 8 по 10 декабря при поддержке посольства ОАЭ в России и лично чрезвычайного и уполномоченного посла Мохаммада Ахмада Аль-Джабера. Турнир проводится на территории Российской Федерации впервые, но в планах сделать данное мероприятие традиционным», – говорится в сообщении ведомства.

В течение трех дней в загородном комплексе Maxima park будут разыгрываться детский, молодежный и малый Кубки, а также главный трофей – Кубок президента Арабских Эмиратов. В турнире примут участие спортсмены основной и молодежной сборных команд России.

Общий призовой фонд составит 70 000 долларов, программа турнира включает в себя зачеты для спортсменов на основных лошадях и для юных всадников.

Перед Гран-При для спортсменов, посетителей и почетных гостей соревнований пройдут показательные выступления Кремлевской школы верховой езды и торжественный парад.

Предполагается, что проход на трибуны будет свободным.

В Объединенных Арабских Эмиратах данный турнир проводится c 1994 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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