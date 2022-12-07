Слуцкий аннулировал приглашение Пригожина в ответ на его заявление в свой адрес

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий резко отреагировал на заявление предпринимателя Евгения Пригожина по поводу приглашения от партии ЛДПР на декабрьский слет в Москве.

Так, Слуцкий сообщил «об аннуляции приглашения Пригожину на открытие слета ЛДПР». Он заверил журналистов, что «ничего подобного (приглашения) не подписывал» и что в партии проведут расследование, почему Пригожин был приглашен.

Ранее ЛДПР сообщила РИА «Новости», что пригласила Евгения Пригожина на всероссийский слет партии, который пройдет 11-13 декабря в Москве. Пригожин ответил на приглашение публично. Он подчеркнул, что обращений в адрес депутатов этой партии он в последнее время не делал – только призывал депутатов всех партий отправиться на фронт.

«Поэтому те, кто воспользовался моим предложением, могут встретить меня на фронте, а не в Колонном Зале Дома Союзов», – отметил предприниматель.

Также Пригожин подчеркнул, что относится к Слуцкому без уважения, поскольку «встречался с ним лично в прошлой жизни и не могу вспомнить его выдающихся организаторских, деловых качеств, а также примеров его порядочности».

Пригожин напомнил, что не видел примеров помощи от Слуцкого, когда тот занимал должность главы комитета Госдумы по международным делам. В частности, он не участвовал в процессе освобождения социолога Максима Шугалея из ливийского плена.

«Не я начал этот разговор, но надеюсь, больше не буду получать приглашения на праздники. А на похороны я и так достаточно часто езжу», – отметил в заключение Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

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