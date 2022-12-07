«До восстановления здравого смысла»: Россия приостановила уплату взносов в ПАЧЭС

Россия приостановила уплату взносов Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), пока у членов организации не восстановится здравый смысл. Об этом заявила сегодня исполняющая обязанности главы постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС, депутат Госдумы Ольга Тимофеева. По ее словам, российская делегация прервала свое участие в заседании.

«Во время голосования по новым мандатам украинская делегация устроила цирк, вела себя агрессивно. Они настаивали на том, чтобы при подтверждении мандатов голосование шло персонально за каждого, а не за всю делегацию. По уставу никто этого делать не вправе. Нас направила сюда Россия, наш парламент. Те, кто голосовал сегодня против, своими руками подписали смертный приговор ПАЧЭС», – заявила Тимофеева, слова которой цитирует пресс-служба Госдумы.

Парламентарий подчеркнула, что Россию невозможно вычеркнуть из Черноморского региона. «Черное море, напомню, раньше называлось Русским, потому что мы на значительной части побережья. И Россия, и Турция 30 лет назад были основоположниками ПАЧЭС. Сейчас мы принимаем решение временно приостановить уплату членских взносов до восстановления здравого смысла. В ПАЧЭС он был полностью нарушен», – заключила парламентарий.

Сегодня в Белграде проходит 60-я Генеральная ассамблея ПАЧЭС. Она была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации сегодня входят делегации парламентов 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций.

В бюджете ПАЧЭС на долю РФ приходится 14,29%. В настоящее время подтвержденные мандаты имеют только трое российских парламентариев: депутаты Ольга Тимофеева и Николай Коломейцев, сенатор РФ Алексей Кондратенко. Россия вправе иметь гораздо больше мандатов, на голосование сегодня было заявлено еще семь представителей от РФ.

Москва, Мария Соколова

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