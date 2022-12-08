Полицейским запретили надевать кандалы на женщин и несовершеннолетних

Министерство внутренних дел после прошедшего накануне заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека уточнило правила применения средства ограничения подвижности «Ажур». Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она подчеркнула, что ведомственные нормативные акты предусматривают дифференцированный подход к использованию специальных средств, в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц. Однако, министерство конкретизировало эти правила.

«В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», – заявила Волк.

В ходе заседания СПЧ о неадекватном применении спецсредства заявила журналист Ева Меркачева.

В своем телеграм-канале она отметила скорость реакции силовиков.

«Ещё вчера мне позвонили из МВД по итогам моего выступления перед ВВП (Владимиром Путиным). Мгновенно отреагировали!», – написала Меркачева.

Средство ограничения подвижности «Ажур» состоит из браслетов, надеваемых на руки и ноги, а также соединяющей их метровой стальной цепи.

Москва, Андрей Дорофеев

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