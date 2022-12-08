«ЕСПЧ – отрезанный ломоть»: Фадеев прокомментировал перспективы создания нового международного суда по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), как и Запад в целом, – «отрезанный ломоть» для России на десятилетия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, для создания нового наднационального правозащитного судебного органа предстоит решить ряд проблем.

«Россия сделана врагом Запада, и ЕСПЧ становится инструментом вот этой картины, когда Россия – враг. Вот в чем проблема… Нельзя сказать, что граждане (РФ) лишились окончательной защиты. Есть Конституционный суд… Моя точка зрения, что нужен все-таки наднациональный судебный институт», – пояснил Фадеев.

Глава СПЧ обратил внимание, что на сегодняшний день создание такой международной структуры является трудной задачей. «Вопрос заключается в том, что мы там чужие на их празднике жизни западной. А в каком поле создавать этот институт? Следующий вопрос еще сложнее, и о чем вчера президент говорил: если международные институты по защите прав человека перестают работать, может быть, встает тема их реформирования, модернизации? Есть разные точки зрения на права человека. Конечно, никто не выступает за угнетение, тиранию. Конечно, это (создание наднационального института), безусловно, правильно, но надо искать общие (точки зрения). БОльшая часть мира – это не Запад, – Китай, Индия, Арабские Эмираты… У них своя точка зрения, в том числе, на права человека. Вот в эту сторону двигаться надо», – пояснил он.

«Надо пытаться создать то пространство политическое, международное, где можно будет создать этот самый судебный институт, судебный орган. Это очень сложная задача. С Западом нам вместе уже в этой части не работать, не знаю сколько лет или десятилетий. Это отрезанный ломоть. Но работать над этим надо», – заключил Фадеев.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал Конституционный суд тем органом, который пока может заменить отсутствие международных структур в защите прав человека. Глава государства отметил, что это не значит, что не нужно думать «над какими-то другими институтами» и в администрации президента рассмотрят все предложения по этому поводу.

Напомним, 15 марта Россия уведомила Совет Европы (СЕ) о выходе из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. 16 марта Комитет министров СЕ принял решение о прекращении полномочий России в организации. ЕСПЧ продолжил рассматривать жалобы россиян на нарушения, совершенные до 16 сентября 2022 года.

Москва, Мария Соколова

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