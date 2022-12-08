«Наказание за глуповатую наивность»: глава СПЧ дал оценку блокировке «Дождя»* в Прибалтике

Наказанием за «глуповатую наивность» является блокировка телеканала «Дождь» (*признан в РФ СМИ-иноагентом) в странах Прибалтики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СЧП) Валерий Фадеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, такая наивность уже приводила страну к катастрофам.

«Вся эта история – это следствие наивного представления о мире у части российской интеллигенции, весьма наивного мировоззрения. И это наша проблема. В свое время такие наивные представления российской интеллигенции привели к катастрофе 1917 года, когда мы одну свою страну разрушили. Такая же история случилась совсем недавно – в 91-м году. Еще одну страну разрушили. Это все наивные представления части российской интеллигенции – как мы сейчас построим какой-то красивый новый мир», – пояснил Фадеев.

В этой связи глава СПЧ напомнил о рассказе русского писателя Андрея Платонова о прекрасном и яростном мире. «Мир прекрасен и яростен. Вот часть нашей интеллигенции полагает, что они знают, как сделать прекрасный мир, а он всегда яростный. Надо отдавать себе в этом отчет. Это фактически – то, что произошло с «Дождем»*, это наказание за свою глуповатую наивность. Я так это трактую. Возможно, они поумнеют после этой истории, хотя у меня большие сомнения», – заключил он.

Ранее сообщалось, что в странах Прибалтики было прекращено вещание телеканала «Дождь»*. Проблемы начались у телеканала в Латвии после слов одного из ведущих о помощи российским военнослужащим на Украине. Позже руководство телеканала опровергло эти слова и уволило журналиста. Однако лицензия на вещание была аннулирована «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Позднее такое же решение было принято в Литве и Эстонии.

* внесен в РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента

Москва, Мария Соколова

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