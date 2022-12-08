В Москве ожидаются рекордные осадки

Под влиянием средиземноморского циклона снегопад в Москве сменится на дождь, а 12 декабря ожидается рекордное количество осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в субботу, 10 декабря снегопад в столице заметно усилится. Выпадет до 8-13 мм осадков, а видимость ухудшится до 1-3 км на фоне потепления до нулевой отметки. В воскресенье снег перейдет в мокрый снег, ожидается еще до 10-15 мм осадков.

«В понедельник натиск средиземноморского циклона усилится, прогнозируются аномальные осадки в виде мокрого снега, ночью ненадолго переходящего в ледяной дождь, а днем – кратковременно в дождь. Общее количество осадков может достигнуть 20-25 мм за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в 2 раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 мм», – прогнозирует Тишковец.

Высока вероятность, что будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю историю регулярных метеонаблюдений для всего декабря, который держится с 1981 года и составляет 23 мм, добавил метеоролог.

«Во вторник слабая оттепель сохранится, но ненастье постепенно пойдет на убыль. Таким образом, в Москве за период с 10 по 13 декабря ожидается в общей сложности около 50 мм, что близко ко всему климатическому объему небесной влаги за первый зимний месяц», – уточнил Тишковец.

Согласно его прогнозу, потепление будет непродолжительным, и уже с середины следующей недели ударят легкие морозы и на дорогах образуется гололедица.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»