Участник растраты имущества банка «Кредит-Москва» на 2,2 млрд рублей предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении Джалала Сулейманова, обвиняемого в соучастии в незаконном отчуждении имущества банка «Кредит-Москва» на 2,2 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

«В 2016 году Сулейманов, действуя в составе организованной группы с иными лицами, которым было вверено имущество АКБ «Кредит-Москва» ПАО, под видом уступки прав требования и купли-продажи имущества произвёл отчуждение имущества АКБ «Кредит-Москва» в виде прав требования к его заёмщикам, чем причинил ущерб банку на сумму не менее 2,2 млрд рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обвиняется в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело передано для направления в суд.

«Уголовное дело Сулейманова выделено из уголовного дела в отношении 18 лиц, в том числе организаторов преступного сообщества Власова, Моралес-Эскомильи и Галкина, совершивших в период 2015-2016 гг. хищения имущества и денежных средств 7 кредитных учреждений», – уточнили в Следкомитете.

Расследование уголовного дела в отношении данных фигурантов продолжается.

Москва, Андрей Дорофеев

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