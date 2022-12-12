В Москве почти за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы из-за обильных осадков и таяния снега, выпавшего в предыдущие дни. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«Менее чем за сутки в отдельных районах города выпало больше половины месячной нормы осадков. Сложные погодные условия в совокупности с активным таянием снега из-за положительных температур воздуха сохранятся и сегодня. Принято решение перевести городские службы на усиленный режим работы», – сказал заммэра, которого цитирует пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.
Бирюков добавил, что в ликвидации последствий непогоды задействованы более 80 тысяч сотрудников городских служб и свыше 11 тысяч единиц техники. В местах возможных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника коммунальных и инженерных компаний.
Бригады ГУП «Мосводосток» и других городских предприятий очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.
Для очистки скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи задействованы автовышки.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube