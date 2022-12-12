В 2023 году россиянам нужно готовиться к девальвации рубля и дальнейшему росту цен, – прогноз экономиста

Россию в следующем году ожидает спад экономики до 4% и дальнейший рост цен на фоне девальвации рубля до 20%. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития Высшей школы финансов РЭУ им Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«В 2023 году ожидается спад экономики. Точно оценить масштаб падения сложно, но оно может составить от 2 до 4% ВВП», – прогнозирует экономист.

Алиев обратил внимание, что состояние экономики во многом зависит от дальнейших западных санкций в отношении российских энергоносителей. «Риски нефтяного эмбарго и «потолка цен» оказывают давление на рост и развитие экономики России. Потолок цен на российскую нефть окажет долгосрочный эффект, если Западу удастся повлиять на страны ОПЕК+. Россия переориентируется на азиатский рынок и, возможно, российская нефть будет торговаться с дисконтом», – пояснил Алиев.

По его оценке, на таком фоне в будущем году возможно сокращение программ по государственной поддержке россиян, а среди основных рисков – девальвация рубля и рост цен.

«Ослабление национальной валюты также будет играть против доходов населения, что отразится на росте цен и инфляции. Рубль будет девальвирован постепенно, уровень падения может составить от 10 до 20%. Инфляция до целевого уровня в 4% может не дойти и составить в среднем около 10%», – полагает Алиев.

Москва, Мария Соколова

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