Синоптики сообщили, когда в Москву вернется зимняя погода

Возвращение морозной погоды в московский регион возможно к середине текущей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в среду ночью температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов на фоне сильного снегопада.

Во вторник, 13 декабря, в ночное время вновь ожидаются дождь и мокрый снег при температуре около 0°. Днем вероятны небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег), в Москве -1...1°, по области -3...2°.

В среду, 14 декабря, ночью прогнозируется сильный снег. В Москве ожидается -5...-3°, по области -7...-2°. Днем также возможен снег при такой же температуре воздуха. На дорогах вероятны снежные заносы и гололедица, местами сильная.

В четверг, 15 декабря, ночью вновь местами ожидается небольшой снег. При этом в Москве подморозит до -10°, по области – до -12°. Днем вновь возможен небольшой снег, местами метель. Температура воздуха в столице Москве -5...-3°, в Подмосковье -7...-2° при порывистом ветре до 17 м/с.

В пятницу, 16 декабря, также прогнозируется временами снег, ночью -9...-4°, днем -7...-2°. В субботу, 17 декабря, ожидается похожая погода.

Москва, Светлана Антонова

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