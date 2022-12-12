Грубые управленческие ошибки и олигархическое лобби: эксперт назвал главные экономические риски для России в 2023 году

Для России 2023 год будет напряженным с риском роста инфляции и обесценивания рубля, если Минфин и Центробанк РФ пойдут на поводу у олигархов. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, в условиях мировой рецессии у России есть некоторые преимущества, которые могут не позволить остановить развитие отечественной экономики.

«Для россиян главный риск состоит в ослаблении курса национальной валюты. Уже сейчас мы наблюдаем небольшое ослабление курса рубля по отношению к американскому доллару. Оно может и продолжиться. Здесь немало зависит от действий Минфина, Банка России. Но пока этот риск наиболее ощутимый», – отметил Колташов.

Экономист обратил внимание, что причины этого риска провоцируют действия США. «Федеральная резервная система (ФРС) США повышает ключевую ставку. И вполне возможно, что от 4% ставка уйдет до 5%. Это означает, что Банк Англии, Европейский Центробанк будут копировать эти действия, что чревато сокращением западного потребления и снижением мировых товарных цен… И это будет приводить к рецессии, к углублению экономического кризиса в мировой экономике. Для нас это, несомненно, неприятная вещь. И она означает, что выручка России от экспорта может оказаться ниже, чем 2022 году. А это, в свою очередь, может создавать давление на рубль, может также плохо отражаться на зарплате в России – то есть, никакого роста. Не думаю, что мы будем наблюдать у себя какой-либо рост безработицы значительный, но (увидим) вот этот риск – негативное давление глобальной рецессии, сокращение ВВП и уменьшение выручки от экспорта», – прогнозирует эксперт.

Как считает Колташов, эта ситуация носит характер «не очень естественный». «Те же США, если бы не могли брать деньги из воздуха, то уже давно бы обанкротились при той ставке, которая у них уже есть. Они бы не справились. Если бы они заимствовали на рынке деньги, которые им нужны для покрытия бюджетного дефицита, процентов по долгу, погашение части долговых бумаг, но этого не происходит, и даже в лице ФРС американское государство уверяет, что оно будет и дальше повышать ставку, бороться с инфляцией. Но эта так называемая борьба с инфляцией выражается в сокращении западной промышленности, в ухудшении материального положения там основной массы населения. США страдают ощутимо, но значительно меньше, чем страны ЕС и Англия – и они еще себя добивают санкциями активно, потому что им эти санкции вообще категорически противопоказаны. Но, тем не менее, эти санкции есть, и они буквально гробят экономику стран ЕС, и мы увидим еще, какие последствия это рождает, потому что тот факт, что у людей там есть сбережения и они могут покрывать безумные счета за электричество и газ сейчас, не означает, что все это будет в таком же состоянии в 23-м году», – отметил он.

При этом Колташов пояснил, что такая ситуация на Западе для России тоже создает проблемы, как и для Китая, учитывая экспортную составляющую. «В значительной мере российский экспорт ориентировался на западные страны, да и китайский то же. Таким образом встает вопрос, что нам нужно перестраиваться. Мы уже в огромной мере перестроились в своей торговле, переместили потоки грузов на Восток. Но для самого Востока все тоже некомфортно. Китай экспортирует огромное количество товаров в США – не только электронику, но и мебель, одежду, канцтовары. Все это в прежних объемах продаваться там не сможет. Это создает давление на китайскую промышленность уже сейчас. И, соответственно, китайская экономика чувствует себя не очень-то бодро. Вот это все то, что на нас влияет», – пояснил экономист.

В этой связи эксперт отметил, что Россия уже начала движение к нейтрализации этого негативного эффекта. «Переработка на месте, развитие переработки в химической промышленности даст возможность экспортировать уже ее продукцию, а прибыль оставлять себе, а не уступать другим государствам. Вот так этот риск можно будет уменьшать. У нас уже сейчас – это видно по докладам, например, министерства промышленности и торговли президенту – идет процесс развертывания переработки в химической промышленности. Нефтеперерабатывающие предприятия – по тем сведениям, которые у нас есть – загружены на 100-110% при прежней загрузке в 70%, максимум, 80% мощностей. Это хороший сигнал. Это означает, что наша экономика будет функционировать во многом по-новому», – подчеркнул Колташов.

«Ослабление Запада как центра мирового потребления повышает значение горизонтальных связей. И здесь рост товарооборота между Россией и Ираном, Китаем, Индией имеет большое значение. Вообще континентальная евразийская торговля очень важна. У нас выросла торговля и с Казахстаном, и с другими странами. То есть – мы меньше торгуем с Западом, больше торгуем с соседями, и это меняет всю систему наших отношений, что будет стабилизировать нашу экономику в следующем году. Потому что пакеты санкций не заканчиваются», – пояснил эксперт.

При этом Колташов допустил возможность ослабления курса рубля, если Минфин поддержит олигархическое лобби. «Мы увидим курс 65 рублей за доллар, даже 67, при сохранении политики повышения ключевой ставки ФРС США… Есть, конечно, сильное лобби, например, в лице черных металлургов, часть из которых сейчас сидит в Лондоне и ждет, когда Россия проиграет – они мечтают, чтобы рубль вообще обвалили для них, чтобы они были в плюсе. Насколько ни обвалишь, им все хорошо: 100 рублей за доллар – они будут рады, а если 200 рублей за доллар – так они будут очень довольны. Скажут, ну конечно же, это же рубль – с туземцами рассчитываться, а прибыль мы получаем в долларах. Это как бы их логика. Думаю, что их желания не будут реализованы. Но нельзя забывать, что они прикладывают максимум усилий, чтобы оказать влияние на Минфин и Банк России. Минфин склонен им навстречу идти. Этот риск существовал в этом году и переносится на следующий год», – уточнил он.

Эксперт также полагает, что инфляция в России из-за глобальной рецессии, скорее всего, будет очень низкой при определенных условиях. «Только если рубль будет обвален посредством каких-то мероприятий и грубых управленческих ошибок – только в этом случае (возможна высокая инфляция). Учет лоббизма и грубые ошибки, либо и то, и другое… В этом случае инфляция может у нас вырасти. Пока вывоз капитала из России затруднен за границу, и наши дельцы многие не могут выкачивать, как прежде они выводили десятками миллиардов долларов за рубеж прибыль от своей деятельности. Поскольку это трудно, это рубль и поддерживает. Ну, и не имеет смысла держать доллары, евро – бессмысленные валюты в России из-за той войны, которую Запад ведет против нас, экономической и не только экономической. Инфляция будет низкая. Причина не столько в нас, сколько в тех деструктивных изменениях, которые США произвели в мировой экономике. Но стоит американцам обнулить ставку, и мировые цены резко пойдут вверх. Это может на нас тоже отражаться, если только рубль не будет укрепляться», – отметил экономист.

«2023-й – это будет год напряженный, в войне. Это год дальнейшей перестройки торговых отношений, промышленности. У нас есть нечто очень ценное, чего нет у Запада. У нас есть пустоты. Уход западных компаний, те проблемы, которые это создает для нашего сырья, все это дает возможность перерабатывать собственное сырье, развивать обрабатывающую промышленность, создавать в ней рабочие места и таким образом делать российскую экономику сильнее и вывозить уже в большей мере готовую продукцию. Вот в этом направлении российская экономика будет развиваться в 2023 году. И это хорошо, потому что она будет развиваться в принципе», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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