Прибывший в Домодедово россиянин прятал валюту среди котлет и колбасы

Пассажир, прибывший в Москву авиарейсом из Таджикистана, пытался незаконно ввезти крупную сумму валюты, спрятав ее в чемодане среди мясных изделий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Около 60 тысяч долларов США пытался контрабандой провезти в багаже пассажир рейса Худжанд – Москва. 29-летнего россиянина остановили на «зеленом» коридоре. Деньги он завернул в фольгу и спрятал среди котлет и других мясных деликатесов», – говорится в сообщении.

Таможенники напомнили, что без декларирования по закону разрешено ввозить не более 10 тыс долларов.

В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Мужчине грозит штраф в размере до 15-кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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