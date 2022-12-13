Оружие и патроны обнаружили столичные госавтоинспекторы в машине иногороднего водителя

Пистолеты и патроны к ним обнаружили столичные полицейские при проверке документов одного из водителей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.
«В ходе общения находящийся за рулём 29-летний приезжий заметно нервничал, в связи с чем было принято решение о проведении осмотра транспортного средства. В салоне под сиденьем и в бардачке полицейские обнаружили два предмета, похожих на пистолеты, один из которых имел видимые признаки конструктивных изменений. Также были найдены три магазина с 24 патронами», – говорится в сообщении.
Исследование показало, что один предмет относится к ручному нарезному огнестрельному оружию и пригоден для стрельбы боевыми патронами. Второй – это травматический пистолет, являющийся огнестрельным оружием ограниченного поражения. Патроны в первом магазине являются спортивно-охотничьими, в двух других – травматическими.
Мужчина заявил, что увлекается оружием и поэтому приобрёл два травматических пистолета, один из которых уже был переделан в боевой. Лицензию на них он не оформил.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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