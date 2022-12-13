В Сети появился комикс про летчиков ЧВК «Вагнер»

В Telegram-канале «Вагнер [комиксы]» опубликовали несколько страниц комикса об авиационном подразделении ЧВК «Вагнер». В нем рассказывается об участии пилотов из числа «музыкантов» в спецоперации на Украине.

На главной странице изображен персонаж, которого назвали Канамат. Речь идет о Канамате Боташеве – героически погибшем в мае командире авиационного подразделения «вагнеровцев», которое и сейчас действует в Донбассе.

Источник: telegram-канал «Вагнер [комиксы]»

По сюжету комикса Канамата просят собрать команду из таких же асов, готовых выполнять боевые задачи. Он обзванивает своих сослуживцев, способных помочь Родине. «Кто, если не мы?» – говорит он боевым товарищам.

Пилот Канамат Боташев погиб в районе города Попасная в мае 2022 года. В ходе очередного боевого вылета он получил информацию, что отряду русских добровольцев угрожает окружение. Ценой своей жизни пилот спас бойцов от верной смерти, но его Су-25 получил критические повреждения в результате удара ракеты противника.

В начале декабря авиаторы ЧВК «Вагнер» отметились очередным подвигом. Командир экипажа Су-24М Александр Антонов и штурман Владимир Никишин направили подбитый самолет на скопление техники противника в районе Бахмута. «Вагнеровцы» погибли героями, нанеся ощутимый урон противнику и не допустив прорыва обороны русских сил.

Москва, Светлана Антонова

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