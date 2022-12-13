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Среда, 14 декабря 2022, 00:45 мск

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Помогли парни из ЧВК «Вагнер»: Пригожин прокомментировал освобождение из плена священника Андрея Павленко

Настоятель Свято-Тихвинского собора города Лисичанска Андрей Павленко вызволен из украинской тюрьмы. Также в Россию возвращены тела героически погибших пилотов ЧВК «Вагнер».

Священнослужитель поблагодарил всех, кто способствовал его возвращению, а также отметил, что рад вхождению ЛНР в состав России.

Освобождения Павленко из украинского плена прокомментировал Евгений Пригожин, которого некоторые СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер». Он также отметил, что было важно вернуть домой тела погибших бойцов:

«Бог тоже помогает, но помогли парни из ЧВК «Вагнер», наши бойцы. Если богу будет трудно, то они тоже помогут. Привезли наших боевых товарищей, вернули их домой достойно, с уважением. Уважает их вся страна, уважаем мы, уважает противник. Теперь они снова с нами. Это важно.

И отец Андрей будет служить, чтобы объяснять нашу позицию всему миру и своим верующим».

Андрей Павленко был задержан сотрудниками СБУ в апреле этого года. Его обвинили в госизмене и приговорили к 12 годам тюремного заключения.

Также в Россию вернули тела командира Александра Антонова и штурмана Владимира Никишина, которые на Су-24М в составе авиационного подразделения ЧВК «Вагнер» выполняли боевые задачи в Донбассе. Они героически погибли, направив свой подбитый самолет в место скопления техники противника, чем остановили наступление врага.

Москва, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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