Москва стоит в девятибалльных пробках из-за сильного снегопада

Обильный снегопад, шедший в течение минувшей ночи, к утру существенно затруднил движение на дорогах столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На дорогах уже 9 баллов – большая загруженность для утреннего час пика. Просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях», – говорится в сообщении ведомства.

По данным дептранса, сильно затруднено движение по направлению в центр: Каширское шоссе, ТТК, Ленинградское шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославское шоссе, МКАД.

В департаменте уточнили, что движение осложняют гололедица, низкие скорости и мелкие ДТП.

Москва, Андрей Дорофеев

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