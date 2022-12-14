На очистку крыш от снега в Москве брошено 15 тысяч рабочих

После обильного снегопада в Москве активизировалась работа по очистке крыш. Как сообщил заместитель столичного мэра Петр Бирюков, в работе общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков.

«Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов», – цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства.

Коммунальщики призвали пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Городские службы также продолжают уборку улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространств. Работает максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников, подчеркнули в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

Москва, Андрей Дорофеев

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