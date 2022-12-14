Декабрьская норма осадков выпала в Москве за четыре дня

Декабрьская норма осадков досрочно выполнена в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России. Согласно прогнозу синоптиков, снегопады в столичном регионе продолжатся.

Причиной сильных осадков стал небольшой южный циклон, который возник на волне холодного атмосферного фронта над северным Причерноморьем и вовлек в свою циркуляцию влажную воздушную массу, пояснили метеорологи.

«В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, только за этот период (день 10 декабря – ночь 14-го) выпало чуть более месячной нормы осадков, которая составляет 51 мм. За первые 9 дней месяца выпало около 3 мм. В предстоящие дни в столичном регионе погоду продолжат определять циклоны. Снега еще добавится, он будет идти с перерывами и временами будет сильным», – отметили в Гидрометцентре.

Наибольшее количество влаги за последние четверо суток в столице выпало в Балчуге – 57 мм, в Подмосковье рекордсменом стала Кашира – 61 мм.

В декабре наибольшее значение высоты снежного покрова было отмечено 11 декабря – 20 см. После дождя, прошедшего в понедельник, она уменьшилась до 5 см. Ночной снегопад сумел вернуть 11 см, и утром 14 декабря высота снежного покрова достигла 16 см.

Метеорологи уточнили, что декабрь 2021 года тоже был снежным, он принес 67 мм осадков, сугробы достигали 23-25 см.

Москва, Андрей Дорофеев

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