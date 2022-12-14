Уважение к отважным воинам: тела погибших летчиков Антонова и Никишина вернули с флагами ЧВК «Вагнер» и РФ

В Россию возвращены тела героически погибших летчиков ЧВК «Вагнер» Александра Антонова и Владимира Никишина. Гробы прибыли с территории Украины накрытые российским триколором и флагом «вагнеровцев». Подтверждающая фотография опубликована в Telegram-канале военкора Александра Симонова «Брюссельский связной».

Источник: Telegram-канал «Брюссельский связной»

«Конечно, флагов у ВСУ наших нет. И вопрос прибытия гробов в таком виде – заслуга переговорщиков.

Но противник на это согласился, а, значит, уважение все же проявил. И мужики вернулись из-за ленточки достойно», – написал Симонов.

Капитан экипажа Су-24М Александр Антонов и штурман Владимир Никишин ценой своих жизней предотвратили контрнаступление украинских сил под Бахмутом. 2 декабря летчики должны были нанести удар по бронетехнике противника. Во время маневра самолет поразила ракета из ЗРК.

«Вагнеровцы» приняли мужественное решение и направили горящий самолет на скопление украинской техники, в результате чего выдвижение ВСУ к позициям русских сил на земле было сорвано.

Как отмечал в своем Telegram-канале военкор Симонов, таким образом пилоты повторили подвиг советского летчика Николая Гастелло, который в начале Великой Отечественной войны протаранил моторизированную колонну немцев на территории Белоруссии.

Москва, Екатерина Попова

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