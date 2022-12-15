Два пассажира пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на востоке Москвы

Двоим пассажирам потребовалась помощь медиков после столкновения маршрутки с автобусом, произошедшего на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«На Щелковском шоссе в районе дома 24 водитель маршрутного микроавтобуса совершил столкновение со стоящим на остановке автобусом. В результате дорожной аварии пострадали два пассажира микроавтобуса, которых с ушибами доставили в медучреждения», – говорится в сообщении ведомства.

Госавтоинспекторы проводят по факту ДТП административное расследование.

Москва, Андрей Дорофеев

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