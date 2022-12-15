Гробы с летчиками ЧВК «Вагнер»: писатель Норин привел пример воздания почестей противнику из военной истории

Комментируя возвращение обернутых во флаги РФ и ЧВК «Вагнер» тел героически погибших летчиков Су-24М с территории Украины, писатель Евгений Норин привел примеры, когда венные проявляли исключительное уважение к противнику.

Ранее в Сети появились фото гробов с телами пилотов ЧВК «Вагнер», которые были переданы российской стороне. Примечательно, что украинцы обернули гробы в российский триколор и флаги «Оркестра». Таким образом противник отдал дань уважения героически погибшим летчикам.

Известно, что 2 декабря под Бахмутом экипаж Су-24М авиационного крыла ЧВК «Вагнер» направил горящий самолет в бронетанковую колонну противника, предотвратив попытку прорыва позиций.

Мужественный и героический подвиг пилотов оценили не только союзники, но и противник, который стал еще больше уважать бойцов ЧВК «Вагнер».

Однако, как отмечает Евгений Норин, мировая военная история знает и другие примеры, когда враг отдавал почести погибшему противнику. Писатель и журналист напомнил о могиле генерал-лейтенанта Советской армии Леонида Петровского, которого с почестями захоронили немецкие захватчики под Смоленском.

«Поле боя осталось за немцами, они обнаружили погибшего Петровского и похоронили его с воинскими почестями. Причем наши об этом узнали только в 1944 году, когда место, где он был убит и похоронен, было освобождено советскими войсками. Там обнаружилось могила, на которой собственно было написано на немецком языке: генерал-лейтенант Петровский», – рассказал Норин.

Москва, Екатерина Попова

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