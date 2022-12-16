Житель Подмосковья хранил дома три десятка пистолетов, автомат и пистолет-пулемет

Подмосковные полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В поселке Томилино городского округа Люберцы сотрудники полиции обнаружили в квартире фигуранта боевой пистолет ТТ, а также охолощенный пистолет Макарова и учебный пистолет ТТ, переделанные для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, изъяты и переданы на экспертизу патроны, порох и предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пистолетом-пулеметом Судаева, 28 пистолетами ТТ и револьвером», – рассказала Волк.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила официальный представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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