На переездах Московской железной дороги выросло число ДТП

В текущем году выросло количество ДТП, произошедших на переездах Московской железной дороги. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МЖД.

«Нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов в границах Московской железной дороги привели к росту дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2021 годом. Количество столкновений автомобилей с поездами с начала 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года с 23 до 28 случаев, при этом количество пострадавших уменьшилось с 21 до 20 человек. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта», – говорится в сообщении дороги.

В МЖД уточнили, что наибольшее количество аварий произошло в Московской (14 случаев), Курской (4 случая) и Смоленской (3 случая) областях. По статистике, 80% ДТП на переездах происходит на малоинтенсивных участках. В таких условиях водители теряют бдительность, и пересекают пути на запрещающие сигналы, подчеркнули железнодорожники, обратив внимание, что основная причина аварий на переездах – нарушение автомобилистами правил дорожного движения.

Москва, Андрей Дорофеев

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