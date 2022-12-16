Военный писатель Суконкин рассказал о методичном наступлении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают перемалывать силы армии Украины в «Бахмутской мясорубке». Об ожесточенных боях и колоссальных потерях ВСУ на этом направлении рассказал военный писатель Алексей Суконкин.

Ожесточенные бои продолжаются на юго-восточных окраинах и в окрестностях Бахмута, где штурмовые группы ЧВК «Вагнер» ведут наступление на позиции украинских войск. Город имеет важное стратегическое значение для кампании по освобождению Донбасса, именно поэтому ВСУ делают все возможное для отстаивания своих позиций, перебрасывая в Бахмут все новые резервы и боевую технику.

Как отметил Алексей Суконкин, в последнее время бои за Бахмут стали освещаться в западных СМИ гораздо более подробно. Иностранные журналисты сообщают об огромных потерях ВСУ, доходящих до 600 и более украинских военных убитыми в сутки.

«Желание удержать этот рубеж заставляет командование ВСУ ежедневно восполнять эти потери, направляя в «Бахмутскую мясорубку» все новых и новых людей. При этом появились сообщения о начале отвода из Бахмута некоторых бригад, полностью утративших боеспособность. Нажим со стороны ЧВК «Вагнер» и приданных компании частей становится невыносимым, из-за чего ВСУ лихорадочно оборудуют новые рубежи обороны, на которые, уже нет сомнения, они будут выдавлены», – рассказал военный писатель.

По его словам, бойцы «оркестра» не торопятся, методично уничтожая живую силу противника. Это позволяет избегать неоправданного риска.

«Вот, к примеру, Яковлевку взяли. Вошли, методично, дом за домом, зачистили. Командование ЧВК заняло очень правильную позицию, не спеша сообщать об освобождении того или иного населенного пункта – выбили, зачистили, обеспечили удержание и оборону, продвинулись дальше. Тогда можно и сообщить об успехе», – подытожил Суконкин.

Накануне вечером стало известно, что штурмовики ЧВК «Вагнер» полностью завершили зачистку населенного пункта Яковлевка и его окрестностей. Сообщалось о заходе в населенный пункт подразделений второго эшелона. Данный успех «музыкантов» открыл российским бойцам дорогу на Соледар.

Донецк, Светлана Антонова

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