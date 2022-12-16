«Дело об очистке»: Общественная палата РФ рассмотрела результаты экспертизы в Кроноцком заповеднике

Резонансное «дело об очистке Кроноцкого заповедника» стало одной из основных тем заседания Общественной палаты (ОП) РФ «Ликвидация накопленного экологического вреда на федеральных особо охраняемых природных территориях (ООПТ): актуальность, проблемы и перспективы». На круглом столе учёные МГУ рассказали о результатах экспертизы в заповеднике, которая может серьезно изменить ход «дела об очистке».

Организатором заседания выступила Комиссия ОП РФ по экологии и охране окружающей среды. По словам ее руководителя Елены Шаройкиной, задачи по очистке наиболее ценных природных территорий страны были поставлены в поручениях президента РФ и являются крайне актуальными. 19 ООПТ по всей стране, свыше 4 500 га площади и тысячи тонн отходов. Ржавые бочки с топливом, металлолом, строительный мусор, старая техника. Всё это осталось как «наследие» советского периода, когда территории ещё не имели охранного статуса, и их осваивали полярники, геологи, нефтяники, военные. Национальный парк «Русская Арктика», заповедник «Остров Врангеля», Прибайкальский национальный парк, Ненецкий заповедник, ФГБУ «Заповедное Приамурье», заповедник «Курильский» и другие территории нуждаются в очистке.

В Кроноцком заповеднике масштабная программа ликвидации накопленного вреда была реализована в 2015-2016 годах. В рамках пилотного проекта около 1500 тонн отходов было собрано на заповедном побережье и вывезено морем. Однако в июле 2022 года четыре сотрудника заповедника отправились в СИЗО после того, как природоохранникам вменили в вину хищение средств, выделенных на проект из бюджета. Обвинение настаивало: работы выполнили фиктивно, а объекты накопленного экологического вреда просто закопали. Бывшего директора заповедника, умершего в 2016 году, объявили лидером ОПГ. Свидетели даже показали якобы места «закопок». Как считает заместитель директора по развитию заповедника Пётр Шпиленок, «коллектив заповедника, эксперты и заповедное сообщество убеждены, что сотрудники Кроноцкого стали жертвами ситуации, заложниками смерти директора». «Общественный резонанс, который вызвало это дело, огромен. Десятки тысяч людей подписали петиции, сотрудники всей заповедной системы и более 75 природоохранных организаций писали письма Президенту. Мы считаем, что дело нужно внимательно и беспристрастно пересмотреть», – сказал он.

По распоряжению главы Минприроды России Александра Козлова группа учёных географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова под руководством доктора географических наук Сергея Чалова провела комплекс исследований, чтобы выявить наличие или отсутствие «закопок» на территории заповедника. «Наша группа использовала такие методы как дешифровка космоснимков, съемка низколетательным аппаратом, георадиолокационная съемка, геоморфологическое и геохимическое обследование. Методы, которые применялись, позволяют выявить наличие массивных объектов как на поверхности, так и на глубине до 10 метров. Исследования показали: захоронений объектов накопленного вреда на территории нет. Водотоки в местах, указанных свидетелями, не загрязнены. А сравнив космоснимки разных лет, мы пришли к выводу, что растительность на обследованных местах восстанавливается после вывоза отходов», – рассказал Сергей Чалов. Адвокаты осуждённых сотрудников заповедника предполагают, что, вероятно, свидетели обвинения могли ввести следствие и суд в заблуждение, указав якобы места захоронения отходов.

В свою очередь, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Ирина Маканова сообщила, что по «делу об очистке» назначена дата апелляции, и ведомство намерено принять в ней активное участие. «Министерство природных ресурсов и экологии РФ было признано потерпевшей стороной в рамках соответствующего процесса, при этом не было допущено к участию в судебных заседаниях. Мы считаем это серьёзным процессуальным нарушением, в связи с чем нами была подана жалоба. 26 декабря назначено рассмотрение нашей жалобы и апелляционных жалоб лиц, признанных виновными в суде первой инстанции. Представители Минприроды обязательно будут на заседании», – добавила руководитель «заповедного» департамента Минприроды.

Многие участники заседания в Общественной палате РФ отметили, что пробелы в нормативно-правовой базе и отсутствие чётких протоколов работы сыграли решающую роль в негативном исходе проекта по очистке Кроноцкого заповедника. «Сегодня я хотел бы присоединить свой голос к многочисленным голосам тех, кто поддерживает наших осуждённых коллег – сотрудников Кроноцкого заповедника. Работы, которые тогда были выполнены, проводились очень непросто. В том числе экологическая экспертиза на тот момент по законодательству ещё не требовалась. Каких-то планов или регламентов проведения таких работ тогда тоже ещё не существовало. Считаю, что нужно вернуться к этому делу и пересмотреть его», – пояснил советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Как подчеркнули участники совещания, пилотный проект по очистке ООПТ за бюджетные средства закончился проблемами не только в Кроноцком заповеднике. В ФГБУ «Земля леопарда» и национальном парке «Русская Арктика» очистка не только не была должным образом завершена, но и привела к увольнению руководителей. «Отсутствие чётких механизмов и предвзятое отношение к сотрудникам заповедных территорий, в том числе к сотрудникам Кроноцкого заповедника, которые находятся в местах заключения, может привести к тому, что мы не сможем очистить ни один заповедник у нас в стране. Потому что люди, работающие на местах, будут с осторожностью относиться к подобным рискам. Мало того, что зарплата заповедных людей зачастую ниже средней по региону – ещё и такое отношение к ним. Где мы возьмём молодые кадры, как сможем не только навести чистоту в заповедниках, но и в целом сохранять биоразнообразие, если не решим эту проблему?» – высказала опасение глава комиссии ОП Елена Шаройкина.

Эксперты резюмировали: в деле необходимо разобраться и поставить справедливую точку, а нормативно-правовую и методологическую базу для подобных проектов усовершенствовать, чтобы прецедентов, подобных «делу об очистке Кроноцкого заповедника», не повторялось.

Москва, Екатерина Попова

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