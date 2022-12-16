Московские врачи прооперировали пациентку с редчайшей патологией костной ткани

Московские врачи прооперировали пациентку с редчайшим генетическим заболеванием – болезнью Тулуза Лотрека, которое не позволяло восстановить целостность берцовой кости традиционными методами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

«В обычных случаях переломы большеберцовых костей лечатся методом остеосинтеза, когда элементы кости возвращаются в естественное положение и фиксируются с помощью системы штифтов. Генетическая патология не позволяла нам использовать данную методику – из-за высокой плотности костной ткани и особенностей анатомического строения установить массивные крепления штифтовой конструкции было невозможно», – рассказал руководитель центра травматологии и ортопедии ГКБ № 67 Дмитрий Конев.

Как пояснили в депздраве, пикнодизостоз – редкое генетическое заболевание, при котором костная ткань имеет высокую плотность и развивается с деформациями. Встречается такая патология у одного человека на миллион. В частности, пикнодизостозом страдал известный французский художник Тулуз Лотрек, именем которого травматологи называют эту патологию.

«По результатам консилиума, в котором принимали участие ведущие травматологи департамента здравоохранения города Москвы, было принято решение выполнить остеосинтез нестандартным методом. Мы использовали специально подобранные накостные фиксаторы и сверхпрочные инструменты для подготовки углублений в костной ткани», – отметил Конев.

Операция прошла успешно, после контрольного обследования пациентка была выписана домой. Теперь девушке предстоит этап восстановления, который будет проходить под наблюдением врачей. Кроме того, специалисты возьмут пациентку под постоянный патронаж для изучения редкой патологии и оказания своевременной медпомощи.

Москва, Андрей Дорофеев

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