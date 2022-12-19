Мужчина попался на попытке получить в Москве цифровую подпись по фальшивому паспорту

Полицейские задержали в столице мужчину, который явился в налоговую инспекцию с фальшивым паспортом. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Мужчина подал заявление на получение квалифицированной электронной цифровой подписи, предоставив при этом паспорт гражданина Российской Федерации, имеющий признаки подделки. При работе с клиентом сотрудница ведомства обратила внимание на качество бумаги документа и проверила его через детектор. В этот момент заявитель занервничал и покинул учреждение, не забрав с собой фальшивку», – говорится в сообщении ведомства.

Экспертиза подтвердила, что документ, удостоверяющий личность, оказался поддельным. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить его местонахождение. 46-летний приезжий был задержан в аэропорту при попытке вылететь из столицы. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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