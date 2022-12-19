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Понедельник, 19 декабря 2022, 11:39 мск

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Доля ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы достигла исторического максимума

За 11 месяцев текущего года доля ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы достигла максимума и составила 53%. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

«С начала года доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 53,1% от общего числа зарегистрированных в столице договоров долевого участия (ДДУ). Это максимальный показатель за все годы. Так, в январе-ноябре 2021 года он был равен 48,1%, а в 2020 году 48,3%», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в абсолютных цифрах число ипотечных сделок снизилось. Всего с начала года зарегистрировано 58 325 договоров участия в долевом строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. Это ниже показателей прошлого года на 5,4% (61 639 ДДУ), по отношению к 2020 году рост на 25,7% (46 409 ДДУ).

Доля ипотечных сделок в ноябре в общем объеме регистраций ДДУ составила 62,9% – это второй максимальный показатель за год, месячный рекорд был установлен в августе с долей в 64,4%.

Всего за ноябрь управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 5 088 договоров долевого участия в строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, что на 30,7% превышает октябрьские данные (3 892 ДДУ). Сокращение к прошлому году составило 502 первичных договора или 8,9% (5 590 ДДУ).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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