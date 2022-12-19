российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 декабря 2022, 17:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Двигавшаяся задним ходом легковушка задавила пенсионерку в Москве

Двигавшийся задним ходом автомобиль нанес смертельные травмы пенсионерке на востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На ул. Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте. Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На записи, распространенной прокуратурой, видно, что женщина шла по центру внутридворовой дороги и не видела приближающийся сзади автомобиль. После столкновения водитель продолжал движение еще не менее 10 метров.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,