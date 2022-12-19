Двигавшаяся задним ходом легковушка задавила пенсионерку в Москве

Двигавшийся задним ходом автомобиль нанес смертельные травмы пенсионерке на востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.
«На ул. Реутовская 25-летний водитель автомобиля, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на пешехода. 78-летняя женщина скончалась на месте. Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие процессуального решения по факту ДТП», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
На записи, распространенной прокуратурой, видно, что женщина шла по центру внутридворовой дороги и не видела приближающийся сзади автомобиль. После столкновения водитель продолжал движение еще не менее 10 метров.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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