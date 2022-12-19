«Втянули голову в плечи и побаиваются»: в Госдуме призвали финансовые власти к наступательной позиции в защите прав российских инвесторов

Правительство и Банк России должны занимать наступательную позицию в защите интересов отечественных инвесторов, которые вложили деньги в иностранные бумаги. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на парламентских слушаниях по проекту основным направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы.

«Ко мне постоянно обращаются люди и бизнес, которые инвестировали в иностранные бумаги, в том числе, в российские бумаги, номинированные как иностранные, и выражают недовольство тем, что и правительство, и Центробанк, по их мнению, действуют в данном случае, ненаступательно, неактивно с тем, чтобы защитить их интересы», – пояснил Аксаков.

Парламентарий обратил внимание, что «такая работа, не всегда известная широкому кругу, ведется и со стороны ЦБ, и со стороны правительства. «Но при этом формируется мнение, что здесь надо действовать решительней и заявлять свою позицию более жестко в международных спорах, поскольку пострадали несправедливо наши инвесторы», – отметил он.

«Такое ощущение, что в плечи втянули голову и побаиваются лишней информации, которая пойдет. Наверное, некоторая чувствительная информация не должна быть (открыта), но при этом такого вот испуганного состояния тоже не должно быть. Здесь тоже важна наступательная позиция, потому что наше дело правое и мы должны победить», – заключил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»