Будет очень сложный год: Запад попытается спровоцировать в России революцию

В 2023 году главные риски для России связаны с политикой Запада, которая будет направлена на дестабилизацию ситуации внутри РФ по аналогии с революционным 1917-м. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, заместитель председателя комитета Госдумы по информационным политике, технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его оценке, политику Запада будет определять то, что 2023 год предваряет в России выборы главы государства, которые запланированы на весну 2024-го. «Начнется более интенсивная обработка нашего массового сознания и всевозможные провокации, потому что Запад понимает, что единственный шанс, который у них есть, чтобы повторить здесь в России 1917 год и какую-то гражданскую войну – это только на 23-й год. То есть, им именно в 2023 году здесь нужно устроить какую-нибудь всероссийскую бучу. Поэтому будут предприниматься всевозможные провокации по нашим границам, будут усиливать Украину, устраивать какие-то свои шоу, в несколько раз увеличится количество всевозможных информационных вбросов, фейков и так далее, которые польются в головы наших людей», – прогнозирует Матвейчев.

При этом парламентарий обратил внимание, что федеральный бюджет на следующий год «подразумевает не только не ухудшения положения в стране, но и индексацию социальных обязательств». «Под каждую статью бюджета источники финансирования у нас есть. Чисто с материальной точки зрения причин волноваться нет, потому что все социальные обязательства 20 лет власть выполняла, и будет выполнять и сейчас. Все, что обещано, пусть оно мало обещано, но будет выполняться. И в этом смысле хуже экономически и социально у нас ничего не будет. Но мозги и эмоции будут обрабатываться так, что и катастрофы, и все пропало, и все не так… Будут всевозможные фейки – все украли, опять коррупция – в общем, весь арсенал всего этого будет задействован», – полагает он.

«Нам нужно 2023 год обязательно выстоять. Действительно, очень сложный будет год – для наших мозгов, прежде всего, которые будут обрабатываться, наши эмоции будут обрабатываться: вот почему мы не помогаем армянам или сербам, вот, смотрите, что в Иране делается, что в Приднестровье… И все время нам будут наносить такие удары, которые нам нужно будет со всех сторон, что называется, парировать, держать строй и держаться. Поэтому – в 2023 году желаю всем нашим согражданам держать строй, не дергаться, не нервничать, не «разводиться» ни на какие провокации, ни на какие эмоции, а идти к победе», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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