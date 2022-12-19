В Подмосковье влюбленной паре, сковавшей себя наручниками, потребовалась помощь спасателей

В подмосковном Солнечногорске молодому человеку и девушке потребовалась помощь спасателей, чтобы освободиться от наручников. Об этом сегодня сообщила пресс-служба государственного казенного учреждения «Мособлпожспас».

«Наши люди проводят выходные нескучно – в воскресенье спасатели «Мособлпожспас» посетили одну из гостиниц Солнечногорска, в которой двое влюбленных были прикованы друг к другу наручниками. Спасательная операция продлилась не более пяти минут, в медицинской помощи ни мужчина, ни женщина не нуждались», – говорится в сообщении.

При этом спасатели рекомендовали жителям и гостям региона «основательнее подходить к выбору забав и не шутить со средствами ограничения свободы».

Москва, Андрей Дорофеев

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