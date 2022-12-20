В Москве вынесен приговор по делу о попытке продажи МВД «некондиционных» компьютеров на миллиард рублей

Замоскворецкий районный суд столицы вынес приговор бывшему гендиректору ООО «123 Солюшнс» Григорию Блажко, который обвинялся в мошенничестве при продаже МВД крупной партии компьютеров. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

«Предприниматель Блажко Григорий Михайлович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2021 года в связи с закупкой министерством внутренних дел более 30 тысяч персональных компьютеров стоимостью 1,05 млрд руб.

По условиям тендера, от исполнителя требовалось поставить компьютеры российского производства, в противном случае цена контракта должна была быть снижена на 15%. ООО «123 Солюшнс» предоставила сертификат соответствия, который касался технических параметров, а не происхождения электронных устройств. При этом компьютеры, которые фирма начала отгружать, формально не являлись российскими, поскольку не были включены в специальный реестр минпромторга.

МВД расторгло контракт с поставщиком. В свою очередь, компания оспорила это решение и выиграла иск, но позже отказалась от своих требований.

Москва, Андрей Дорофеев

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