российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 16:54 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Москва и Сочи стали лидерами по осеннему падению стоимости арендного жилья

Москва возглавила список крупных российских городов по уровню падения цен на аренду жилья за осень, передает РБК со ссылкой на исследование экспертов сервиса «Авито Недвижимость».

В частности, средний размер месячной платы за съемную квартиру (учитывались все районы, типы комнатности и ценовые сегменты) упал в столице в период с сентября по ноябрь на 26,6%, до 55 тысяч рублей.

На втором месте по снижению стоимости долгосрочной аренды квартир – Сочи. За три месяца съемное жилье в этом курортном городе подешевело на 25%. Средняя ставка найма по итогам ноября в Сочи составила 30 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает Ростов-на-Дону с падением стоимости аренды жилья на 21,4%. Если в сентябре средняя ставка найма здесь составляла 28 тысяч рублей, то в ноябре снизилась до 22 тысяч рублей. В топ-5 городов с уменьшением цен на долгосрочную аренду также вошли Калининград (-15,2%) и Ставрополь (-15%).

Традиционно осень считается высоким сезоном на рынке аренды жилья: спрос и ставки обычно увеличиваются. Но в этом году ситуация изменилась. Долгосрочная аренда жилья нынешней осенью во многих городах России стала доступнее на фоне падения платежеспособности населения и снижения спроса. Собственники в такой ситуации чаще соглашались на торг и скидку, пояснили эксперты. В целом по крупным городам России средняя ставка аренды жилья осенью не изменилась и составила 25 тысяч рублей в месяц.

На фоне снижения спроса уменьшились отказы при аренде квартир массового сегмента Москвы. По данным компании Est-a-Tet, с августа по декабрь они сократились вчетверо (или на 15 п.п.). Сейчас отсеивают примерно 5% потенциальных арендаторов – в основном это неплатежеспособные граждане. Примерно такая же доля отказов была в первую волну пандемии коронавируса.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Недвижимость, Общество, Россия, Экономика,