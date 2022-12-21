Москвичей предупредили о затяжном ледяном дожде

Ледяной дождь ожидается в московском регионе с сегодняшнего вечера до утра четверга. Об этом предупредили столичные экстренные службы.

«С 19 часов 21 декабря до 10 часов 22 декабря в Москве ожидаются осадки: мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь. Возможны гололедица и налипание мокрого снега», – говорится в сообщении столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В Московской области погода ухудшится чуть раньше, уточнила пресс-служба регионального главка МЧС. «Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начиная с западных районов, период с 16 часов 21 декабря до 10 часов 22 декабря в Московской области ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха около нуля», – указано в экстренном предупреждении.

Москва, Андрей Дорофеев

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