Средняя цена новой квартиры в Москве за год снизилась почти на 18% – данные Росреестра

Средняя стоимость квартиры в московских новостройках, зафиксированная в ноябре текущего года, была почти на 18% ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил глава управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Москве Игорь Майданов.

«За месяц средняя цена на квартиры в новостройках столичного региона снизилась на 9,3% к октябрю 2022 года (16,8 млн рублей). По отношению к ноябрю 2021 года (18,5 млн рублей) бюджет покупки уменьшился на 17,9%», – цитирует Майданова пресс-служба столичного управления Росреестра.

По его словам, в ноябре средняя цена сделки по зарегистрированным управлением договорам долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой недвижимости составила 15,2 млн рублей.

Средняя цена по ДДУ на нежилые помещения в ноябре сократилась на 8,7% к октябрю 2022 года (10,7 млн рублей) и составила 9,8 млн рублей, а по сравнению с ноябрем 2021 года (21,3 млн рублей) средняя цена в нежилом сегменте уменьшилась на 53,9%.

При этом средняя цена машиноместа в Москве в ноябре 2022 года составила 2,7 млн рублей, что на 3,5% ниже показателя октября (2,8 млн рублей). К ноябрю прошлого года (2,2 млн рублей) средняя цена увеличилась на 23,3%.

«По результатам 11 месяцев средняя стоимость сделок на первичное жилье снизилась на 7,9% (17,8 млн рублей) к аналогичному периоду прошлого года (19,4 млн рублей), нежилая недвижимость подешевела на 10,7% (17,0 млн рублей) с 19,1 млн в январе-ноябре 2021 года. И только на машиноместа средняя цена по зарегистрированным ДДУ с начала года достигла 2,3 млн рубле, что на 17,2% выше прошлогоднего показателя января-ноября (1,9 млн рублей)», – уточнил глава управления Росреестра.

Москва, Андрей Дорофеев

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