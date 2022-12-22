Вора в законе по кличке Дато Сван будут судить в Москве

Вор в законе Давид Чачибая, контролировавший криминальное сообщество в местах заключения Москвы, Санкт-Петербурга и рада прилегающих регионов, предстанет перед судом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры столицы.

«Прокуратурой города Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего Давида Чачибая (до 12.09.2013 – Давид Герлиани). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», – говорится в сообщении надзорное ведомство.

По данным пресс-службы, Чачибая был «коронован» другими авторитетами в 2014 году. Причем, это было сделано в режиме видеоконференции, поскольку фигурант в это время находился в Турции. За ним закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградских областях.

«Причисляя себя к категории так называемых «воров в законе», пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи, он обязывал других лиц преступной среды подчиняться его воле, назначал в местах лишения свободы так называемых «положенцев», которые находились под его полным покровительством, и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания», – отметили в прокуратуре.

Причем, в мае текущего года, находясь в СИЗО-7 Москвы, Чачибая, известный в криминальном мире под кличкой Дато Сван, сам объявил инспектору дежурной службы изолятора, что является вором в законе.

«Кроме того, Чачибая организовал и возглавил преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали у гражданина 15 млн руб. Один из соучастников преступления был задержан правоохранительными органами при передаче денежных средств в сумме 10 млн рублей», – добавили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования этого преступления Дато Сван был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В марте 2022 года его задержали в Египте. В мае криминального авторитета экстрадировали в Россию.

Уголовное дело вора в законе направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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