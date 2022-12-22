Движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы перекрыто

В Подмосковье перекрыто движение автомобилей по трассе «Дон» в сторону столицы. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

«Из-за ДТП нет движения в сторону Москвы на М-4 «Дон» в районе пересечения с большой «бетонкой» (82-й километр трассы)», – говорится в сообщении компании.

По данным дорожников, объезд возможен через Каширское шоссе у Ситне-Щелканово.

Другие подробности пока не уточняются.

Москва, Андрей Дорофеев

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