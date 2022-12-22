Новое похолодание в московском регионе начнется в выходные

Оттепель, пришедшая на этой неделе в Москву и Подмосковье, в выходные сменится очередным похолоданием. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«Волны в западном воздушном потоке продолжат определять по-зимнему переменчивый характер погоды. Оттепель в столичном регионе завершится в субботу, в воскресенье температура начнет понижаться, ее значения станут отрицательными. Осадки будут выпадать в виде снега. На дорогах гололедица, местами сильная», – говорится в сообщении метеорологов.

В пятницу и субботу, 23-24 декабря, в регионе сохранится оттепель с осадками в виде снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

В воскресенье, 25 декабря, ожидается похолодание. Ночью возможен небольшой снег, в Москве -6...-4°, по области -8...-3°. Днем в столице подморозит до -6...-4°, в Подмосковье прогнозируется -8...-3°.

Похолодание, по данным синоптиков, продолжится в начале следующей недели. Ночью столбик термометра будет опускаться до 12-14 градусов ниже нуля.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»