Пригожин прокомментировал введенные Министерством торговли США санкции против ЧВК «Вагнер»

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», введенные министерством торговли США.

Американское ведомство оборвало доступ формирования к различным товарам военного назначения. Бизнесмен назвал это ударом ниже пояса.

«Могу сказать, что это удар ниже пояса. На самом деле за долгие годы мы сильно привыкли к высококачественному американскому вооружению и техническим средствам. Действительно вооружение США во многом превосходит известные аналоги», – передает слова Евгения Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Проблемы могут возникнуть со средствами технической разведки, визуального контроля и наблюдения. Например, со станциями контрбатарейной борьбы TPQ, которыми ЧВК «Вагнер» привыкла пользоваться во всех странах мира.

«Мы вынуждены будем также отказаться от использования Switchblade и перейти на израильские аналоги. Кроме этого, конечно, возникнут проблемы с ремонтной базой и боеприпасами для артвооружения – «Три семерки», – сообщил Пригожин.

Трудности будут с аналоговой РЛС, которая нередко выходит из строя, и с часто ломающейся ПВО Hawk. Пригожин в шутку выразил надежду, что заказать необходимое вооружение получится через страны Прибалтики или Польшу, где он имеет плотные контакты с представителями Минобороны.

Москва, Светлана Антонова

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