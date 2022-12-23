Поле Битвы при Молодях взяли под охрану как объект культурного наследия

Поле Молодинской битвы 1572 года, расположенное в Подмосковье, взято под охрану как объект культурного наследия. Соответствующее распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области размещено на сайте ведомства.

«Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Поле Молодинской битвы», 1572 г.» (достопримечательное место), расположенного по адресу: Московская область, городской округ Чехов, село Молоди», – говорится в документе.

Под охрану, в частности, взяты ландшафтные характеристики поля, русло и пойма реки Рожайки, ручьи, природные пруды, обелиск погибшим в Великой Отечественной войне, мемориал Молодинской битвы, закладной камень в честь победы в битве, усадьба Бестужева-Рюмина.

В текущем году отмечалось 450-летие Молодинской битвы, в которой участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея, включавшая, помимо собственно крымских войск, турецкие и ногайские отряды.

Битва проходила при неблагоприятных для русской стороны обстоятельствах. Годом ранее крымские татары сожгли и разграбили Москву. Кроме того, в 1572 году царя Ивана IV Грозного не было в столице – он возглавлял войска, участвующие в Ливонской войне.

Тем не менее, русским воеводам удалось разбить арьергард крымского хана, который лично возглавлял поход, заставив его развернуться. Нападающих заманили к гуляй-городу, развёрнутому к этому времени вблизи Молодей в удобном месте, расположенном на холме и прикрытом рекой Рожаей.

Гуляй-город состоял из специальных оборонительных щитов, перевозимых на телегах. Мобильное укрепление свело на нет преимущества татарской конницы – главной ударной силы хана. Несмотря на, как минимум, троекратное численное превосходство, крымская армия была обращена в бегство и понесла тяжёлые потери.

После безуспешного похода против Русского царства Крым на время лишился значительной части боеспособного мужского населения. В результате нападения на Русь прекратились почти на 20 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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