«Поезд, который идет под откос»: эксперт назвал главные риски для России в 2023 году

Главным риском для России в 2023 году может стать революционная ситуация, к которой на фоне мирового экономического кризиса ведет нынешняя управленческая элита РФ. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, в числе основных проблем, которые необходимо срочно решать, – деиндустриализация страны.

«У нас главный риск сейчас один – проиграть СВО. Все поставлено на карту для страны – для населения риски получить революционную ситуацию, у руководства – лишиться власти. Плюс, учитывая то, что руководство пока, видимо, не очень готово, нас ждут экономические проблемы, которые будут развиваться», – полагает Неживой.

Эксперт пояснил, что такие риски возможны при продолжении нынешней внутренней политики, которая не отличается от той, которая была до 24 февраля, хотя ситуация кардинально изменилась. «Господин [премьер-министр Михаил] Мишустин – это бухгалтер, а нам нужен производственник. И все люди, которые там (в правительстве) отвечают за развитие отраслей, – то же самое. Они не технократы, которые в приоритет ставят научно-технический прогресс и развитие реального производства. У нас с этим всем проблема. Невидимая рука рынка нас уже никуда не выведет. Нам нужно переводить экономику на мобилизационные рельсы, задействовать такие механизмы, которые привлекут в экономику большую группу инициативного населения. То есть, это тот же новый НЭП… У нас коллапсирует рынок недвижимости, и это сейчас видят все. А он не может развиваться, потому что у населения нет средств. У нас большое количество капитала сбегает из страны. Люди бегут, потому что нет перспективы. На вопрос, что будет завтра – ответа нет даже на ближайшую перспективу. А это тоже очень важный аспект управления обществом», – считает он.

По его оценке, в России фактически проведена деиндустриализация, что негативным образом отражается на общей ситуации в стране и не внушает позитивных перспектив. «Если раньше мы могли в таком состоянии находиться долго, то сейчас у нас есть СВО – практически прямая конфронтация с Западом. И в этой ситуации такое состояние долго продолжаться не будет. Оно либо должно измениться к лучшему, и оно вчера уже должно было измениться к лучшему, либо нас ждет социальная катастрофа и перемены. Вот основные риски. БОльшая часть населения это тоже видит. Россия всегда была сильна верой, надеждой, любовью. Веры и надежды у населения становится меньше. Мы под этими знаменами всегда выступали против неприятеля, и мы побеждали. Но пока государство до сих пор находится в состоянии выбора. А медлить нельзя», – подчеркнул Неживой.

«Перспективы наши, риски 2023 года – как Буревестник (у Максима Горького) – скоро грянет буря. Соответственно, у нас все это налицо. И пока мы не видим, чтобы у нашего руководства работал хотя бы инстинкт самосохранения, я уж не говорю о том, чтобы проводить какие-то реформы… Читаем отчеты [главы Сбербанка Германа] Грефа, который радуется, что Сбербанк заработал огромные деньги. На чем заработал Сбербанк деньги? На кредитовании. То есть – он закредитовал все население. Вместо того чтобы деньги инвестировать в экономику, в развитие реального сектора, Греф дает кредиты тем, кому деваться некуда… Люди плохо знаю историю. На Руси самые кровавые восстания были против ростовщиков. Вот наша перспектива. Население закредитовано, работы нет, экономические механизмы не запущены в этом отношении, индустриализации нет – нас ждет буря. А власть либо сменит эту команду, либо…» – отметил политолог.

«Те, кто у нас делают прогнозы и руководят внутренней политикой, – это люди из прошлого, которое безвозвратно ушло. Но наша власть почему-то их не хочет менять, и этим постоянно поднимает риски для самой себя, для существования страны. Ну, а население это терпит. Но у нас же не Индия, где можно под кустом жить и питаться бананом, который с дерева упадет. Наступит момент, когда население жить так не сможет. И в самой элите, когда часть людей ориентируется на Запад, найдутся желающие… 1916 год – говорят, что большевики царя смели… Неправда. Царя свергло его окружение – Родзянки, Алексеевы и прочие. А большевики только потом взяли власть в стране. Сейчас вопрос тот же самый», – считает он.

«Конечно, наверх уходят отчеты, что внизу хорошо, потому что эти люди ничего другого сделать не могут, – они будут врать. И мы имеем ситуацию, которую имеем сейчас, как у Виктора Цоя в песне – поезд, который идет под откос», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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