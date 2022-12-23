Россия в 2023 году: затягивание спецоперации, давление Запада и новые конфликты на постсоветском пространстве

Главные вызовы для России в 2023 году будут связаны со специальной военной операцией (СВО), нестабильностью на постсоветском пространстве, а также санкционным давлением Запада. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его оценке, внутриполитическая ситуация в России пока имеет тенденцию к сохранению стабильности.

«Ключевые моменты, в первую очередь, связаны с дальнейшим проведением СВО. В последнее время ситуация в зоне конфликта в принципе стабилизировалась. Она, скорее, переходит в уже в конфликт средней и низкой интенсивности, отсутствуют значительные продвижения по карте военных действий. Как следствие, это может перерасти в затяжной конфликт на выносливость. Это, конечно, определенный риск, хотя мы прекрасно понимаем, что, с одной стороны, запас прочности у России и у российской армии достаточно высок, но с другой – проблема в том, что через Украину ряд государств Запада пытаются решать свои геополитические цели и задачи. В первую очередь, это противостояние с РФ и ее сдерживание», – пояснил Денисов.

Политолог обратил внимание, что в числе рисков в будущем году остаются западные санкции. «В большинстве своем те санкции, которые уже введены против нас, подразумевают стратегическое влияние, а не тактическое. На Западе сразу же говорилось о том, что эти санкции необходимы не для быстрого, краткосрочного эффекта, а рассчитаны именно на стратегическую перспективу. Естественно, для нас это является существенным риском, который конечно же возможно преодолеть с минимальными потерями, но для этого необходимо фактически перенапряжение всей государственной машины России», – отметил он.

В числе основных геополитических рисков Денисов также назвал возможное обострение конфликтов на постсоветском пространстве. «Та турбулентность, которую переживает современный мир, и которая во многом стала следствием СВО – мы действительно видим, что мир меняется – повлияла и на другие зоны либо замороженных, либо тлеющих конфликтов. Потенциально можно предположить, что в следующем году в ряде регионов будут эти конфликты обостряться. И здесь очень важно РФ, которая зачастую играла и играет роль посредника, миротворца в рамках этого конфликта, не упустить инициативу. По целому ряду конфликтов мы видим, что Россию очень настоятельно пытаются просто вытолкнуть из этих конфликтов, убрать фактор роли России из них. С точки зрения национальных интересов, геополитики, это, конечно, для нас крайне нежелательно и негативно», – уточнил он.

«Россию активно сейчас пытаются вытолкнуть в Нагорном Карабахе. Проблема остается с урегулированием молдово-приднестровского конфликта, когда молдавская сторона фактически игнорирует позицию Москвы и дистанцируется от этого вопроса. Центральная Азия у нас остается напряженной – например, ситуация на таджикско-киргизской, таджикско-узбекской границах. Там существует потенциально очень взрывоопасные ситуации для и региона в целом, и интересов России в частности», – считает Денисов.

Говоря о внутрироссийских рисках, политолог отметил, что возможно подорожание жизни в связи с ростом инфляции. «Те тенденции, которые сейчас демонстрируют госорганы РФ, не подразумевают каких-то потенциально опасных ям или провалов, связанных с экономической, финансовой ситуацией. Поэтому особых предпосылок, чтобы ожидать в 2023 году каких-то тектонических сдвигов в этих плоскостях, у нас нет. Как следствие, можно рассчитывать на более-менее приемлемый уровень жизни и сохранение того экономического роста, который сейчас демонстрируется», – пояснил он.

«Проблемы, связанные с инфляцией, с волатильностью нашей валюты, никуда не уходят. И рост цен, который, думаю, все на себе ощущают и наблюдают, продолжится. Другое дело, в рамках каких показателей. С одной стороны, вроде бы у правительства РФ есть инструменты и возможности для того, чтобы минимизировать негативные последствия для обычных граждан, но насколько это будет эффективно реализовываться, тут сложно говорить», – считает эксперт.

При этом политолог подчеркнул, что в настоящий момент «точно можно сказать о том, что выстроенная в РФ система остается достаточно стабильной». «Говорить о каких-то предпосылках, чтобы резко изменилась ситуация просто не приходится. Тем более, мы можем опираться тут на ряд социологических исследований, которые демонстрируют как тенденции, так и ситуативные факторы по этому направлению. Ничего катастрофического уж точно нет. И вряд ли тут сейчас есть какие-то потенциальные мины замедленного действия, которые в 23-м году внезапно могли бы резко изменить всю эту картину. Могут быть только какие-то неожиданные форс-мажоры, которые могут как-то значительно повлиять на ситуацию. Если все стратегически сохраняется, как есть, ничего такого не будет», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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