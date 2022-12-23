Тревожность россиян резко выросла

За прошедшую неделю число россиян, которые ощущают тревожное настроение, выросло на 10%. Такие данные приводятся в бюллетене Фонда «Общественное мнение». Количество участников, сохранивших спокойствие снизилось на 9%

Социологи предложили россиянам ответить на вопрос о том, какое настроение, по их мнению, преобладает сегодня среди их родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное? Неделей ранее мнение респондентов по этой теме поделилось поровну – по 47% за оба варианта. В новом опросе 57% заявили о тревожном настроении и лишь 38% – о спокойном.

В этом году наибольший всплеск тревожности был зафиксирован в период частичной мобилизации и составил 70% при 26%, сохранивших спокойствие.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»