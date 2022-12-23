Компот или чай? В столовых московских школ объяснили, почему важно соблюдать питьевой режим

Вода – основа здоровья. Без достаточного потребления жидкости организм как взрослого, так и ребенка будет испытывать усталость, хуже справляться со стрессами и любыми нагрузками. У школьников это в конечном итоге приведет к снижению успеваемости. Именно поэтому в школах, где дети проводят половину дня, должны тщательно следить за питьевым режимом.

В московских учебных заведениях, например, организация питьевого режима регламентируется специальными положениями, которым должны следовать комбинаты, занимающиеся питанием учащихся. Для этого они могут устанавливать в коридорах школ устройства для выдачи воды, питьевые фонтанчики или кулеры. При этом поставщик бутилированной воды должен предоставить документы о ее происхождении, качестве и безопасности.

Как отметили в «РусСоцКапитал», детям требуется жидкости даже больше, чем взрослым – это связано с более активным обменом веществ. Питьевой режим школьников предполагает ежедневное употребление от 1,5 до 2 литров воды, и это без учета горячих напитков или супа. Сегодня в 188 школах Северного административного округа принят четкий регламент по виду и объему напитков.

По специально разработанному школьному меню дети ежедневно должны получать на завтрак горячий напиток. На выбор школьникам предлагают чай или какао, а на обед – фруктовый и ягодный компот или напиток из сухофруктов. Кстати, с нового учебного года новшеством рациона стало отсутствие в напитках сахара. Однако на столах всегда есть сахарницы, и дети при желании могут положить его себе столько, сколько нужно.

«Чай и какао подаются именно на завтрак, так как они обладают тонизирующим эффектом. Горячие напитки укрепляют иммунитет и нервную систему, улучшают пищеварение и обмен веществ. Кроме того, чашка горячего чая или какао с утра дарит хорошее настроение и настраивает на отличный учебный день», – пояснили специалисты комбината питания.

Что касается компотов, то перед их варкой фрукты, ягоды и сухофрукты тщательно промываются и очищаются от кожуры и семян. При приготовлении учитывается их объем в напитке, ведь они сами по себе содержат сахар, и важно соблюсти баланс, так как избыток углеводов вреден, как и их недостаток, подчеркивают технологи. Вместе с тем, компоты хорошо утоляют жажду и содержат большое количество витаминов и микроэлементов. Это отличная альтернатива вредным газировкам.

В некоторых школах детям предлагают также и цикорий. Он нормализует обмен веществ, очищает почки и улучшает работу кишечника. В растении содержится большое количество инулина – вещества, снижающего содержание сахара в крови.

Технологи дают совет родителям школьников: не стоит предлагать на завтрак крепкий чай и тем более кофе. Эти напитки быстро выводят жидкость из организма, поэтому уже на первом уроке ребенка одолеет жажда. Не лучшей альтернативой будут магазинные пакетированные соки, отличающиеся большим количеством сахара и консервантов. Да и свежевыжатый сок слишком концентрированный, поэтому на голодный желудок будет опасен из-за повышенного содержания кислоты. Их лучше разбавлять водой и давать только после еды.

Сегодня в московских школах делают упор на разнообразие меню. Это отражено не только в выборе напитков, но и блюд. С 1 сентября школьный рацион значительно обогатился новыми блюдами, среди них впервые появился куриный бульон с зеленью и гренками, который можно взять вместо супа дня, а также фишболы и митболы, маффины, паста с соусом «Альфредо», наггетсы и пиццы. А на завтраки в столовых теперь дают творожные запеканки с вареньем, кексы с цукатами, каши с джемами.

Новшеством стали свежие нарезки овощей – салат-бар. Как правило, это три вида овощей (каждый день разные), к которым подают растительное масло для заправки. Таким образом, ребенок может сам составить себе салат по вкусу, а заодно на практике узнает, как овощи можно сочетать. В один день это могут быть консервированные огурцы без уксуса, отварная свекла и свежая морковь, во второй – капуста, свежие огурцы и помидоры.

Благодаря этому дети могут взять именно то блюдо, которое точно будут есть, а у родителей появляется уверенность в том, что их школьники получают сбалансированное питание и у них формируются правильные пищевые привычки.

Москва, Светлана Антонова

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