Авиакомпания iFly продлила отмену рейсов в Египет и обратно

Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет и обратно до 26 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

«Авиакомпания «АЙ ФЛАЙ» информирует об отмене рейсов по направлению в / из Египта в период 15 – 26 декабря 2022 г. Возврат полной стоимости авиабилетов по месту приобретения», – говорится в сообщении.

Отмену рейсов перевозчик объяснил затруднениями в согласовании нового маршрута полетов через воздушное пространство Сирии.

По данным Российского союза туриндустрии, на вечер четверга на египетских курортах возвращения домой ожидают 900 человек. 6 тысяч российских туристов уже вывезены из Египта другими авиакомпаниями.

Москва, Мария Соколова

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