СВО, новая пандемия и нищета: 2023 год грозит обернуться для России социальными потрясениями

Проблема обнищания населения на фоне существенного роста цен и возможный политический кризис могут стать главными внутренними вызовами для России в 2023 году. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Самый главный риск – это конечно же СВО, которая пока еще не закончилась, и в следующем году будет продолжаться. Сколько она продолжится, никому неизвестно. Понятно, что это основное событие», – отметил Федоров.

При этом, как полагает эксперт, остаются риски еще одной пандемии – «это может быть Covid еще раз или что-то в этом же роде».

Среди вызовов будущего года Федоров также назвал сохранение экономических и социальных проблем на фоне того, что «экономическая ситуация и международная, и внутренняя – довольно-таки тяжелая». «Будет большой рост цен, уровень жизни и ее качество будут падать. Реальные доходы у нас уже 8 лет подряд падают, и они не восстановятся следующем году. То есть, страна будет беднеть и нищать, к сожалению», – прогнозирует он.

«Каких-то обвалов рубля не будет, но то, что будет постоянный рост цен на основные продукты питания – это очевидно. Это уже сейчас происходит, в этом году на некоторые продукты питания до 100% выросли цены. Думаю, что динамика будет в следующем году такой же», – считает эксперт.

При этом политолог допустил, что в 2023 году не исключены социальные потрясения, переходящие в политический кризис. «Мы можем столкнуться с политическими и экономическими проблемами, которые могут вызвать довольно-таки серьезные изменения внутри нашей страны. Например, если произойдут какие-то кадровые изменения внутри страны, если кто-то из руководства страны станет недееспособным, если произойдут изменения на фронтах не в нашу сторону – все это может вызвать социальные проблемы. Если еще новая мобилизация и какие-то проблемы, связанные с тем, что будут огромные потери, это может вызвать социальные потрясения, которые могут перерасти в политический кризис», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

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