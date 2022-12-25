Бизнесмен Пригожин прибыл в больницу к пострадавшему после теракта в ЦАР Сытому

В столице ЦАР 16 декабря на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого произошло покушение, после чего он спецбортом был доставлен в Россию. Предприниматель Евгений Пригожин навестил его в больнице.

Бизнесмен позаботился о том, чтобы поднять ему новогоднее настроение. Пострадавшему привезли угощения, небольшую елку и колпак Деда Мороза, а также портрет президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

«Навестил Диму Сытого в больнице. Вчера перенес очередную операцию. Врачи дают хорошие прогнозы», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин указал, что совершенный теракт против Дмитрия Сытого уходит глубоко в американское Центральное разведывательное управление.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2022, РИА «Новый День»