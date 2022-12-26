Рекордное количество браков зарегистрировали в Москве

В текущем году в Москве было зарегистрировано 98 тысяч браков, что является рекордном. Об этом сообщила в интервью РИА «Новости» заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Этот год для нас рекордный, сейчас уже зарегистрированы 98 тысяч браков, а год еще не закончился. Поэтому я надеюсь, что мы выйдем за 100 тысяч», – сказала она.

При этом, как отметила Ракова, по рождению детей в столице не такая позитивная ситуация. «Мы пока не достигаем пиковых значений, которые у нас были в ближайшие годы. Но, я надеюсь, эффект регистрации брака даст нам возможность и увидеть больше маленьких москвичей», – добавила заммэра.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»